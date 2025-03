ANALYSE: Bank of America hebt Hensoldt auf 75 Euro - Höchstes Ziel am Markt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat für HENSOLDT mit 75 Euro das höchste Kursziel am Markt ausgerufen. Das alte Ziel lag bei 59,50 Euro. Der Spezialist für Rüstungselektronik habe mit seinem Portfolio an Radartechnologie und Sensoren gute Chancen, die geplanten Steigerungen des deutschen Rüstungsetats mit seinem Wachstum mittelfristig in den Schatten zu stellen, schrieb Analyst Carlos Iranzo Peris in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung.

Wer­bung Wer­bung

Mit seiner erhöhten Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) für 2027 und 2028 sieht sich Iranzo Peris zwischen 5 und 10 Prozent über dem Konsens. Zudem sei eine im Vergleich zum Sektor höhere Bewertung angemessen. Dies sei nur fair angesichts hoher, immer dynamischerer Wachstumschancen bis 2030.

Die Einstufung von Iranzo Peris für Hensoldt bleibt auf "Buy". Gemäß dieser Einstufung geht die Bank of America davon aus, dass die Aktie innerhalb von 12 Monaten eine Gesamtrendite aus Kursgewinn und Dividende von mindestens 10 Prozent abwerfen wird./ag/mis/jha/

Wer­bung Wer­bung

Analysierendes Institut Bank of America.

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 01:30 / EDT