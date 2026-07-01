Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Heidelberg Materials-Aktie
Barclays Capital-Analyst Katherine Hearne hat sich das Heidelberg Materials-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 243 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Katherine Hearne kappte am Mittwoch ihre Schätzungen in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Die Expertin rechnet mit allenfalls geringer Belebung der Absatzvolumina, aber weiter recht stabilen Preisen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie um 10:42 Uhr im XETRA-Handel bei 164,80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 37,14 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 59.328 Aktien. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 24,6 Prozent.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 15:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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