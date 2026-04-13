Aktie unter der Lupe

Die RWE-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger sei mit Blick auf die zum Ende des zweiten Quartals erwartete deutsche Kraftwerksstrategie gut aufgestellt, schrieb Peter Crampton am Montagnachmittag. Das höhere Kursziel reflektiere die geplanten Investitionen in neue Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 10:03 Uhr 0,4 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 12,21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 139.612 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 30,0 Prozent zu.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:45 / GMT



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