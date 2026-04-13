DAX23.986 +1,0%Est505.965 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6400 +4,7%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.289 -0,2%Euro1,1783 +0,2%Öl98,82 +0,8%Gold4.789 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX wieder um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Top News
Nemetschek-Aktie nach Zukauf tiefer: Build-Sparte mit HCSS-Übernahme gestärkt Nemetschek-Aktie nach Zukauf tiefer: Build-Sparte mit HCSS-Übernahme gestärkt
Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an RWE-Aktie Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an RWE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie unter der Lupe

Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an RWE-Aktie

14.04.26 10:19 Uhr
Anleger aufgepasst: Dieses Rating vergibt Barclays Capital jetzt an die RWE-Aktie | finanzen.net

Die RWE-Aktie wurde von Barclays Capital genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
58,70 EUR -0,24 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger sei mit Blick auf die zum Ende des zweiten Quartals erwartete deutsche Kraftwerksstrategie gut aufgestellt, schrieb Peter Crampton am Montagnachmittag. Das höhere Kursziel reflektiere die geplanten Investitionen in neue Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 10:03 Uhr 0,4 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 12,21 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 139.612 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 30,0 Prozent zu.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
10:16RWE OverweightBarclays Capital
01.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
01.04.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
26.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10:16RWE OverweightBarclays Capital
01.04.2026RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
25.03.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
24.03.2026RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.04.2026RWE Market-PerformBernstein Research
26.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
12.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen