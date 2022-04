ANALYSE/Berenberg: Neustart des Kulturlebens hilft CTS Eventim auf die Sprünge

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX weit im Plus -- Beiersdorf steigert Umsatz -- Scout24-Aktien profitieren von Übernahmespekulationen -- Tesla eröffnet Texas-Fabrik -- WACKER CHEMIE, K+S, EVOTEC im Fokus

Netzagentur wirbt um Vertrauen in GAZPROM Germania. Russische Notenbank: Leitzins um drei Prozentpunkte gesenkt. Shell, BP & Co: Ölkonzerne müssen sich ohne Russland neu positionieren. Rio Tinto übernimmt wegen Russlandsanktionen RUSAL-Anteil an Tonerderaffinerien. Stellantis verkauft restliche Beteiligung an Gefco. OMV zum Jahresauftakt von Russland-Abschreibungen belastet.