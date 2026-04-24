Analyse im Blick

Die Continental-Aktie wurde von Bernstein Research genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin erläuterte am Freitag, warum steigende Rohstoffpreise die Anleger im Reifensektor nicht erschüttern sollten, auch wenn kurzfristig etwas konservativere Annahmen angebracht seien. Vor einigen Jahren hätten die Branchenwerte in einer ähnlichen Phase schon einmal gut abgeschnitten und hinsichtlich der Bewertung Höhepunkte erreicht. Er glaubt, dass sie ihre Widerstandskraft und Preismacht wieder unter Beweis stellen werden.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:03 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 65,14 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 1,32 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.103 Continental-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 4,1 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.