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Analyse im Fokus

Analyse: Bernstein Research bewertet EON SE-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Analyse: Bernstein Research bewertet EON SE-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Die EON SE-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
17.95 EUR -0.05 EUR -0.31 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon mit "Outperform" und einem Kursziel von 20,20 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Eon sei ein Hauptnutznießer der deutschen Energiewende und verfüge über strukturell verbesserte Chancen, die den aktuellen Bewertungsaufschlag von rund 20 Prozent zum historischen Durchschnitt mehr als rechtfertigten, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Anleger, die bereit seien, über die derzeitige regulatorische Unsicherheit in Deutschland hinwegzusehen, biete sich auf dem seit August deutlich ermäßigten Kursniveau ein attraktiver Einstiegspunkt.

Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die EON SE-Aktie wies um 10:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,96 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 12,50 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 489.533 EON SE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 14,7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 15:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
10:56 EON SE Outperform Bernstein Research
28.09.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.09.26 EON SE Buy UBS AG
01.09.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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