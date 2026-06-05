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Analyse: Bernstein Research bewertet Infineon-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

08.06.26 16:13 Uhr
Bernstein Research mit wegweisender Analyse: So beurteilen die Experten die Infineon-Aktie | finanzen.net

Die Infineon-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
77,98 EUR 3,88 EUR 5,24%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Halbleiterhersteller sei gut für die Zukunft der Quantentechnologie aufgestellt, schrieb Mark Newman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Im Bereich der Ionenfallen-Systeme sei Infineon bereits der führende Fertiger und beliefere die größten Akteure dieses Teilbereichs.

Aktienauswertung: Die Infineon-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Infineon legte um 15:57 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 78,43 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 5,65 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 3.051.253 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 109,5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2026 / 23:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

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