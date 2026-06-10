Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des RWE-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Market-Perform" belassen. Windkraftauktionen nähmen in Europa wieder Fahrt auf, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Großbritannien bleibe der sicherste Markt diesbezüglich.
Aktieninformation im Fokus: Die RWE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Die RWE-Aktie konnte um 10:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 56,74 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 0,46 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144.775 RWE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 27,8 Prozent nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 17:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Andre Laaks, RWE