Analyse: Bernstein Research senkt Siemens Healthineers-Aktie auf Market-Perform

Aktienanalyse

Das Siemens Healthineers-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig genauer unter die Lupe genommen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Healthineers-Aktie zur Zeit der Analyse

Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich um 15:21 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 43,83 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,39 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 202.984 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 0,1 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.