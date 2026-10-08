Analyse: Bernstein Research verbessert Bewertung der Continental-Aktie auf Outperform

Aktieneinstufung

08.10.26 11:19 Uhr

Das Continental-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Harry Martin unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 74 auf 82 Euro angehoben. Die Aktie habe sich seit Jahresbeginn im Vergleich zur Konkurrenz unterdurchschnittlich entwickelt und nach der Abspaltung von Aumovio die starke 2025er-Entwicklung revidiert, schrieb Harry Martin am Donnerstag in seiner Neubewertung des Reifenherstellers. Unter Einbeziehung des ContiTech-Verkaufs werde Continental zurzeit mit einem Bewertungsabschlag zu den Wettbewerbern gehandelt, dabei wäre aus fundamentaler Sicht eine Prämie verdient. Continental weise zudem bis 2027 das branchenweit beste Ergebnis- und Cashflow-Profil auf. Dies dürfte am Markt bereits anerkannt werden. Seine positive langfristige Einschätzung hinsichtlich des Wachstums und der Margen bei Premium-Reifen dürfte der Markt aber so bisher nicht berücksichtigen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Continental-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Continental befand sich um 11:02 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 69,04 EUR ab. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 18,77 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 53.657 Continental-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 6,1 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.