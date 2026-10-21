Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Scout24-Aktie

Experten-Analyse

21.10.26 15:13 Uhr

Bernstein Research hat die Scout24-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die wiederaufgeflammte Debatte um KI-Agenten habe dazu geführt, dass Immobilienanzeigen weiterhin in der Kategorie KI-Risiko gesehen werden, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Tests mit KI-Agenten sowie ihre Szenarioanalyse signalisierten jedoch, dass die Hürde für eine Ablösung der Immobilienportale durch KI deutlich höher sei, als Pessimisten annehmen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:54 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 82,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 8,96 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.643 Scout24-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 1,8 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.