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Experten-Analyse

Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Scout24-Aktie

Analyse: Bernstein Research vergibt Outperform an Scout24-Aktie

Bernstein Research hat die Scout24-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
82.35 EUR 1.80 EUR 2.23 %
Charts | News | Analysen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die wiederaufgeflammte Debatte um KI-Agenten habe dazu geführt, dass Immobilienanzeigen weiterhin in der Kategorie KI-Risiko gesehen werden, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Tests mit KI-Agenten sowie ihre Szenarioanalyse signalisierten jedoch, dass die Hürde für eine Ablösung der Immobilienportale durch KI deutlich höher sei, als Pessimisten annehmen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:54 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 82,60 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 8,96 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.643 Scout24-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 1,8 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

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Datum Rating Analyst
15:11 Scout24 Outperform Bernstein Research
12.10.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.10.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG

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