Analyse: Buy-Bewertung für RWE-Aktie von Deutsche Bank AG

Rating im Fokus

12.10.26 13:04 Uhr

Deutsche Bank AG-Analyst Olly Jeffery hat eine umfassende Analyse des RWE-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Stromkonzern sei auf gutem Weg, Investitionsmöglichkeit umzusetzen in Realitäten in der Gewinn- und Verlustrechnung, schrieb Olly Jeffery in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun gehe es um die Umsetzung. Die Aktien sind sein Favorit mit Blick auf das Schlussquartal des Jahres.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:48 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 58,70 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 10,73 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 148.259 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das RWE-Papier um 32,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.