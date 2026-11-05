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Aktienempfehlung

Analyse: Buy-Bewertung für Scout24-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Buy-Bewertung für Scout24-Aktie von Deutsche Bank AG

Die Scout24-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
92.40 EUR 1.30 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Internetportalbetreiber habe die Erwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis solide übertroffen, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Scout24-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Scout24 konnte um 13:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 92,60 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 36,07 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 90.276 Scout24-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 10,1 Prozent. Die kommenden Q4 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 25.02.2027 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

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Datum Rating Analyst
13:21 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
04.11.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
04.11.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Scout24 Outperform Bernstein Research

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