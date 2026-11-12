Analyse: Buy-Bewertung für Siemens-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Aktie bewertet

12.11.26 12:43 Uhr

Diese Empfehlung gibt Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für die Siemens-Aktie aus.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Buy" belassen. Ergebnisse und Auftragseingang des vierten Geschäftsquartals seien besser als erwartet gewesen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagmorgen. Er hob zudem die erhöhte Mittelfristprognose hervor.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:27 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 283,45 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 16,42 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. 842.671 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 21,0 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT

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