Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Jefferies & Company Inc.

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11.11.26 09:48 Uhr

Jefferies & Company Inc.-Analyst Lucas Ferhani hat eine ausführliche Untersuchung des Siemens Energy-Papiers durchgeführt.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal bringe Vertrauen in die weitere Entwicklung des Energietechnik-Konzerns, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Die Prognose für das neue Geschäftsjahr liege im Hinblick auf die Segmente erst einmal im erwarteten Rahmen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2030 sei aber ein Meilenstein. Die Schätzungen könnten daraufhin im zweistelligen Prozentbereich steigen.

Aktienauswertung: Die Siemens Energy-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 09:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 7,3 Prozent auf 128,60 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 63,30 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 693.621 Siemens Energy-Aktien. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 7,3 Prozent nach oben. Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.