Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Energy-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Die Siemens Energy-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
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Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz und der Gewinn hätten im vierten Quartal den vom Unternehmen ermittelten Konsens übertroffen, schrieb Richard Dawson am Mittwoch. Der Energietechnik-Konzern spüre kein Nachlassen der Nachfrage. Nach dem jüngsten Kursrutsch seien die Neuigkeiten vom Mittwoch ermutigend.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 13:21 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 10,0 Prozent auf 131,84 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 55,49 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1.902.405 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 10,0 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 vorlegen.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Siemens Energy AG