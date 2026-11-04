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Analyse: Buy-Bewertung für Vonovia SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Analyse: Buy-Bewertung für Vonovia SE-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Jefferies & Company Inc.-Analyst Pierre-Emmanuel Clouard hat eine ausführliche Untersuchung des Vonovia SE-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
16.80 EUR 0.49 EUR 3.01 %
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Nach den jüngsten vorsichtigeren Aussagen zum weiteren Geschäftsverlauf hätten die nun veröffentlichten Zahlen nicht mehr viel Neues gebracht, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung.

Aktienauswertung: Die Vonovia SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 16,53 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 39,14 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 302.428 Vonovia SE-Aktien. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 28,6 Prozent ein. Vonovia SE wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

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Datum Rating Analyst
10:01 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Vonovia SE Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Vonovia SE Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 Vonovia SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Vonovia SE Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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