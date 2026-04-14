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Analyse: Buy-Upgrade für Deutsche Börse-Aktie von Warburg Research

15.04.26 09:18 Uhr
Warburg Research korrigiert nach oben: Deutsche Börse-Aktie wird neu bewertet | finanzen.net

Diese Empfehlung gibt Warburg Research für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
252,70 EUR -1,30 EUR -0,51%
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Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse von 276 auf 293 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andreas Pläsier zeigte sich in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht optimistischer für die Wachstumsaussichten in den Jahren 2026 und 2027. Ergebnisseitig dürften die Eschborner von anhaltenden Aktienrückkäufen profitieren.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Börse-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:01 Uhr stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 256,60 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 14,19 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 9.242 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 14,7 Prozent nach oben.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

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