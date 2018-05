ANALYSE: Commerzbank beeindruckt von Geschäftsdynamik bei Pfeiffer Vacuum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beeindruckt von den Quartalszahlen von Pfeiffer Vacuum und der Zuversicht des Managements über die weiteren Geschäfte sieht die Commerzbank in den Aktien des Vakuumpumpen-Herstellers nun eine Kaufgelegenheit.

Analyst Adrian Pehl hob seine Anlageempfehlung in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Studie von "Hold" auf "Buy" und setzte das Kursziel von 150 auf 167 Euro hoch. Damit sieht er noch deutliches Potenzial für die aktuell bei 152,70 Euro notierende Aktie, und zwar bis knapp unter das Rekordhoch. Das hatte im November 2017 bei 175,40 Euro gelegen.

Die Telefonkonferenz nach den Geschäftszahlen habe sein Vertrauen nochmals untermauert, dass sich die aktuelle Stärke fortsetzen dürfte, schrieb Pehl. Das rechtfertige zudem nun auch das dreijährige Investitionsprogramm. Das hatte Pfeiffer im März bekannt gegeben und dafür die Dividende beschnitten. Am Markt war das seinerzeit nicht gut angekommen.

Der Commerzbank-Analyst wies zwar auch darauf hin, dass Pfeiffer noch keinen konkreten Jahresausblick auf Konzernebene gegeben hat, doch sei das im Grunde nicht anders erwartet worden. Positiv sei dafür aber, dass das zweite Quartal nicht schwächer sein werde als das erste. "Selbst wenn die Dynamik in der zweiten Jahreshälfte nachlassen sollte, dürften unsere bisherigen Schätzungen zu vorsichtig gewesen sein", ergänzte Pehl daher nun.

Er hob seine Prognosen für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) für die Jahre bis 2020 um 14 bis 16 Prozent an und sieht den Kapazitätsausbau bei Pfeiffer als ein Kernelement an. Die über drei Jahre laufenden Investitionen in Höhe von insgesamt 150 Millionen Euro will das Management nämlich in den Ausbau der Produktionskapazität und die Modernisierung der Anlagen stecken.

Mit der Einstufung "Buy" gehen die Analysten der Commerzbank davon aus, dass die Aktie das Potenzial für eine Gesamtrendite von mehr als 20 Prozent besitzt. Das Kursziel bezieht sich auf einen Zeitraum von zwölf Monaten./ck/bek/jha/

Analysierendes Institut Commerzbank.