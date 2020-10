ANALYSE/Corona-Impfstoff dürfte 2021 Konjunktur weltweit beleben

Von Paul Hannon

NEW YORK (Dow Jones)--Die Entdeckung eines Corona-Impfstoffes dürfte der Weltwirtschaft im kommenden Jahr einen starken Stimulus verleiten. Welche Regionen allerdings zuerst profitieren, wird vermutlich sehr davon abhängen, welcher Impfstoffkandidat zuerst wirkt.

Gesundheitsbehörden weltweit sind zunehmend davon überzeugt, dass mindestens einer der Impfstoffkandidaten, die sich derzeit in späten Testphasen befinden, einsetzbar sein wird. Sie halten es für möglich, dass bis Ende des Jahres einer oder mehrere Impfstoffe für eine kleine Zahl von Risikopersonen verfügbar sein werden und im Laufe des kommenden Jahres für einen größeren Teil der Bevölkerung. Und Wirtschaftswissenschaftler berücksichtigen dies zunehmend in ihren Prognosen.

50% Wahrscheinlichkeit für Zulassung eines Impfstoffes bis April 2021

Eine Gruppe von Forschern, die dem Center for Global Development angegliedert ist, schätzt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent bis April 2021 ein Impfstoff, der sicher und wirksam genug ist, um von einer strengen Aufsichtsbehörde zugelassen zu werden, zur Verfügung stehen wird. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent werde dies bis Ende 2021 geschehen. Aufgrund der Herausforderungen bei der Herstellung ist es jedoch unwahrscheinlich, dass vor September 2023 genügend Dosen verfügbar sind, um die Weltbevölkerung insgesamt zu versorgen.

Zudem ist unwahrscheinlich, dass überall auf der Welt zeitgleich wirksame Impfstoffe zur Verfügung stehen werden. Beim Wettlauf, einen Impfstoff zu entwickeln, haben sich mehrere Regierungen an der Finanzierung von Forschung und Entwicklung beteiligt und Verträge zur frühzeitigen Lieferung einer bestimmten Anzahl von Dosen geschlossen. Keine Regierung hat sich jedoch den Zugang zu allen Spitzenkandidaten gesichert, und die anfänglichen wirtschaftlichen Auswirkungen werden davon abhängen, wer zuerst die Schwelle überschreitet.

Länder mit mehr Impfstoff-Abkommen besser positioniert

Das bedeutet, dass bestimmte Länder und Regionen besser als andere in der Lage sein werden, früh von spezifischen Impfstoffen zu profitieren. Reiche Länder, die über die finanziellen Mittel für Vereinbarungen mit einer Reihe von Impfstoffentwicklern verfügen - und einkalkulieren können, dass einige davon scheitern könnten - werden wahrscheinlich einen stärkeren Stimulus erhalten als die meisten Schwellenländer, denen wahrscheinlich erst später Zugang zu wirksamen Impfstoffen möglich sein wird.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) befinden sich weltweit 170 Impfstoffkandidaten in der Entwicklung, von denen 26 am Menschen getestet werden. Acht von ihnen stehen kurz vor dem Abschluss der letzten Testphase, wobei einige von ihnen wahrscheinlich 2021 einsatzfähig sein werden.

Oxford/Astrazeneca-Impfstoff hätte Breitenwirkung

Analysten der Deutschen Bank zufolge wird der Kandidat mit dem größten Verbreitungspotenzial an der britischen Universität Oxford in Zusammenarbeit mit dem Pharmahersteller Astrazeneca entwickelt.

"Der Impfstoff von Oxford/Astrazeneca ist der Konsens-Spitzenreiter, von dem sich weltweit die meisten Regierungen erhebliche Mengen gesichert haben", schrieben die Analysten in einer Investoreninformation. "Wenn er erfolgreich eingeführt würde, würden seine Vorteile ziemlich symmetrisch über die Regionen verteilt."

Ökonomische Wirkung anderer Impfstoffe eher regional begrenzt

Andere Impfstoffe hätten - zumindest anfangs - wahrscheinlich eine eher geografisch begrenzte Wirkung. Großbritannien hat zwar mit der größten Zahl von Impfstoffentwicklern Verträge unterzeichnet, nicht aber mit Moderna. Sollte dieses Unternehmen Erfolg haben, würde Nordamerika wahrscheinlich einen Vorsprung bekommen.

Dasselbe gilt in geringerem Maße für einen Impfstoff, der von Pfizer und dem deutschen Partner Biontech SE entwickelt wird, obwohl diese Partnerschaft auch Vereinbarungen mit einer Reihe von europäischen Regierungen hat.

Es gibt noch andere Impfstoff-Kandidaten, die die USA an den Spielfeldrand verweisen könnten. In China befindet sich die Hälfte der acht Kandidaten in der Endprüfung, und ihr Erfolg wäre für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und eine Reihe von Entwicklungsländern vorteilhafter als für die USA und Europa. Sollte zum Beispiel die chinesische Firma Sinovac Biotech Erfolg haben, wäre dies eine besonders gute Nachricht für die indonesische Wirtschaft, da die Regierung Indonesiens hauptsächlich auf diesen Impfstoff-Kandidaten setzt.

Weitreichende Impfquoten sind der Schlüssel für die Rückkehr der Weltwirtschaft zu einem normaleren Verlauf. Besonders dürften sie Aktivitäten fördern, die eine räumliche Nähe voraussetzen, wie zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Live-Unterhaltung und Restaurantbesuche. Sie würden auch vielen Arbeitnehmern die Rückkehr in Büros ermöglichen und die von der Pandemie stillgelegten Städte wiederbeleben.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt, dass unausgewogener Zugang zu Impfstoffen die weltweite wirtschaftliche Erholung bremsen wird. Ungleicher Zugang werde sogar die wirtschaftliche Erholung in den Ländern verlangsamen, die Zugang zu Impfstoffen haben. Diese Ansicht wird von anderen internationalen Organisationen geteilt.

WHO: Impfstoff-Nationalismus schadet auch Ländern mit Vaccin-Zugang

"Impfstoff-Nationalismus wird die Krankheit nur verstetigen und die globale Genesung verlängern", sagt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Das bedeutet nicht, dass die Länder, die nicht als erste über wirksame Impfstoffe verfügen, im Umkehrschluss von der wirtschaftlichen Erholung ausgeschlossen sind. Die bloße Aussicht auf die Verfügbarkeit eines Impfstoffs wird wahrscheinlich das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern stärken, insbesondere in Sektoren wie dem Tourismus.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geht davon aus, dass erst Ende 2021 ein Impfstoff für einen breiten Einsatz verfügbar sein wird. In diesem Zusammenhang erwartet sie, dass die Weltwirtschaft im kommenden Jahr um 5 Prozent wachsen wird, nachdem sie in diesem Jahr um 4,5 Prozent geschrumpft sein dürfte. Aber wenn es Anzeichen für eine schnellere Verbreitung eines wirksamen Impfstoffs gäbe, könnte die Weltwirtschaft nach OECD-Schätzungen um 7 Prozent zulegen. Das wäre ein großer Sprung.

Impfskepsis könnte Eindämmung des Virus behindern

Das Ausmaß des wirtschaftlichen Aufschwungs wird auch von der Impfbereitschaft der Menschen abhängen. In vielen reichen Ländern hat in den vergangenen Jahrzehnten die Skepsis gegenüber Impfstoffen und ihren Nebenwirkungen zugenommen. Dies wird möglicherweise noch dadurch verstärkt, dass die Coronavirus-Impfstoffe viel schneller als normal entwickelt und getestet werden.

Auch ist die aktuelle Impfbereitschaft zu niedrig, um das Virus effizient zu bekämpfen. Eine Umfrage des Pew Research Center unter 10.093 Amerikanern vom 8. bis 13. September ergab, dass sich nur 51 Prozent der Befragten definitiv oder wahrscheinlich impfen lassen würden. Im Mai lag die Quote noch bei 72 Prozent. Viren-Epidemiologen zufolge ist eine Impfrate von etwa 60 bis 70 Prozent erforderlich, um Viren erfolgreich einzudämmen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 06:30 ET (10:30 GMT)