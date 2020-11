ANALYSE: Credit Suisse sieht Potenzial für Deutsche Telekom - Aktie hochgestuft

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Bank Credit Suisse rechnet mit besseren Geschäften der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom). Deshalb hob Analyst Jakob Bluestone die Papiere der Bonner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von "Neutral" auf "Outperform" und erhöhte sein Kursziel von 18 auf 20 (Kurs: 15,09) Euro.

Der Experte beurteilt die operative Geschäftsentwicklung der US-Mobilfunktochter T-Mobile US (TMUS) optimistischer als bisher. Aber auch außerhalb des US-Marktes erwiesen sich die Geschäfte der Telekom als krisenfest, schrieb Bluestone. Dies dürfte sich entsprechend positiv auf die Wertentwicklung der T-Aktie und der TMUS-Papiere auswirken.

Der Analyst erhöhte seine Prognose für das operative Konzernergebnis (Ebitda) für 2021 und liegt damit 3 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung. Seine Erwartung für den freien Mittelzufluss im Jahr 2022 liegt laut den Angaben sogar 16 Prozent über dem Marktkonsens.

Gemäß der Einstufung "Outperform" erwartet die Credit Suisse in den nächsten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von dem Analysten beobachteten Werten derselben Branche./edh/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 04:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

