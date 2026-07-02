Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk abgeliefert und die durchschnittlichen Marktprognosen übertroffen, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 252,30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 18,91 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 179.931 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 14,8 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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