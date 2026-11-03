Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Die Fresenius SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Mit der angekündigten Kooperation mit WuXi Biologics würde der deutsche Gesundheitskonzern zu einem der größten Anbieter von Nachahmerprodukten von Biopharmazeutika werden, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fresenius könne die Produkte je nach Marktattraktivität, Entwicklungsrisiken und erzielbaren Renditen auswählen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Fresenius SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Fresenius SE konnte um 13:11 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 48,88 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 14,58 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 119.287 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 0,2 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 08:17 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Fresenius