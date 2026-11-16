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Analyse: Deutsche Bank AG senkt Symrise-Aktie auf Hold herab

Analyse: Deutsche Bank AG senkt Symrise-Aktie auf Hold herab

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Symrise-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
95.90 EUR -0.96 EUR -0.99 %
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Deutsche Bank Research hat Symrise bei unverändertem Kursziel von 103 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Wachstum stehe zwar wieder auf dem Menüplan, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2027 für die europäischen Zutatenhersteller. Die Anleger sollten ihre Investments allerdings mit Bedacht auswählen. Boucher-Ferte empfahl Croda neu zum Kauf, stufte aber neben Symrise auch DSM-Firmenich ab. Sie hält zudem an ihren Kaufempfehlungen für Givaudan und Kerry fest. Seit dem zweiten Quartal seien die Gewinnerwartungen erstmals seit fünfzehn Monaten wieder gestiegen, so die Expertin zur Branche. Die Erholung werde getragen von den Innovationen auf Kundenseite sowie individuellen Selbsthilfemaßnahmen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Symrise-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Symrise-Aktie musste um 09:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 96,22 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 7,05 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 24.268 Symrise-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 42,0 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.03.2027.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

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Datum Rating Analyst
10:06 Symrise Hold Deutsche Bank AG
11.11.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.

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