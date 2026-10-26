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Analyse im Fokus

Analyse: Deutsche Bank AG stuft BASF-Aktie herab

Analyse: Deutsche Bank AG stuft BASF-Aktie herab

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.81 EUR -0.36 EUR -0.69 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 60 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte begründete dies am Montag mit der Unsicherheit rund um die beabsichtigte Übernahme von Evonik. Sie wiederholte zwar ihre jüngste Einschätzung, dass ein Kauf zwar langfristig sowohl strategisch als auch finanziell Sinn machen würde. Ein Deal dieser Größenordnung bringe jedoch enorme Komplexität und auch entsprechende Ausführungsrisiken mit sich.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BASF-Aktie musste um 09:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 51,78 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2,36 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 321.570 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 21,5 Prozent nach oben. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 28.10.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

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09:56 BASF Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
14.10.26 BASF Outperform Bernstein Research
29.09.26 BASF Kaufen DZ BANK
28.09.26 BASF Buy Deutsche Bank AG

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