Deutsche Bank Research hat Airbus nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe marginal besser als erwartet abgeschnitten, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Christophe Menard am Donnerstag. Zudem habe Airbus die mittelfristigen Ziele für die Auslieferungszahlen nach unten angepasst.

Das Papier von Airbus SE befand sich um 12:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,3 Prozent auf 187,98 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,99 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 467.599 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 5,1 Prozent nach. Am 19.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET





