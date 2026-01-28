DAX25.064 -0,9%Est506.052 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -2,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.474 +0,2%Euro1,1773 -0,1%Öl71,39 +1,5%Gold4.986 +0,2%
DAX tiefer -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, TUI, Figma, eBay, SAP, Siemens im Fokus
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie
Airbus-Aktie von Auslieferungsausblick belastet: Prognose erfüllt - Dividende steigt
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Airbus SE-Aktie

19.02.26 13:07 Uhr
Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard, der das Airbus SE-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
186,28 EUR -14,72 EUR -7,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat Airbus nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Der Luft- und Raumfahrtkonzern habe marginal besser als erwartet abgeschnitten, doch der Ausblick auf 2026 enttäusche, schrieb Christophe Menard am Donnerstag. Zudem habe Airbus die mittelfristigen Ziele für die Auslieferungszahlen nach unten angepasst.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Airbus SE befand sich um 12:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,3 Prozent auf 187,98 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,99 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 467.599 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 5,1 Prozent nach. Am 19.02.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
13:06Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
11:51Airbus SE BuyUBS AG
10:01Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:26Airbus SE OutperformBernstein Research
09:01Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13:06Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
11:51Airbus SE BuyUBS AG
10:01Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:26Airbus SE OutperformBernstein Research
09:01Airbus SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:56Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
30.01.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
12.01.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

