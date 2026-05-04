Aktie unter der Lupe

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte, der das BASF-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem höheren Kursziel liege die Annahme längerfristig steigender Gewinnmargen zugrunde, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer Studie am Dienstag. Mit ihrer Schätzung für den operativen Gewinn (Ebitda) in diesem Jahr liege sie um fünf beziehungsweise sieben Prozent über den jeweiligen Konsensschätzungen von Bloomberg respektive Vara.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 53,08 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 13,04 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 840.487 BASF-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 24,6 Prozent. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 29.07.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.