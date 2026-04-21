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Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Deutsche Telekom-Aktie

22.04.26 09:33 Uhr
Aktie von Deutsche Telekom unter der Lupe: Deutsche Bank AG veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

Das Deutsche Telekom-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Deutsche Bank AG-Analyst Robert Grindle unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,99 EUR -1,03 EUR -3,55%
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Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Ein größerer Konzern könnte immer noch einen deutlichen Konglomeratsabschlag aufweisen, ähnlich wie bei Konkurrent Vodafone, schrieb Robert Grindle am Dienstagabend. Er verwies auf einen Medienbericht, wonach die Telekom ein Zusammengehen mit ihrer in den USA börsennotierten Tochter T-Mobile US erwägt. Mit einem solchen Schritt könnte das Unternehmen aber eventuell einfacher an Kapital komme, neue Aktien für grenzüberschreitende Zukäufe in Europa und den USA ausgeben oder Werte durch anschließende Abspaltungen und Börsengänge einzelner Bereiche freisetzen.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 09:16 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 28,14 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 49,25 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 729.226 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Deutsche Telekom-Aktie um 5,0 Prozent zu. Voraussichtlich am 13.05.2026 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 22:22 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

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