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Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Deutsche Telekom-Aktie

29.04.26 11:22 Uhr
Buy-Urteil mit Folgen? Deutsche Bank AG beurteilt die Deutsche Telekom-Aktie neu | finanzen.net

Die detaillierte Analyse des Deutsche Telekom-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Robert Grindle durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,13 EUR 0,25 EUR 0,93%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal der Tochter T-Mobile US habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Robert Grindle in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Aussagen des Managements zu den Spekulationen über einen Zusammenschluss mit den Bonnern dürften die Aktionäre der Amerikaner positiv aufnehmen. Die T-Mobile-Führung hatte hypothetisch darauf hingewiesen, dass ein solcher Deal auch der Zustimmung der Mehrheit der Minderheitsaktionäre bedürfe.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Telekom-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:06 Uhr 0,7 Prozent auf 26,94 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 55,90 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.399.521 Stück. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 0,6 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

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