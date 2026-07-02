Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Siemens Healthineers-Aktie

Aktie unter die Lupe

12:37

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Für das vergangene Geschäftsquartal erwartet Falko Friedrichs ein fünfprozentiges organisches Umsatzwachstum, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Dagegen sollten das operative Ergebnis (Ebit) und mehr noch das bereinigte Ergebnis je Aktie deutlich zurückgegangen sein - vor allem wegen der inflationären Kostenentwicklung im Zuge des Nahost-Kriegs sowie der Gewinnerosion im Diagnostikgeschäft, die dem harten Wettbewerb in China geschuldet sei. Die bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr sollten bestätigt werden. Um diese zu erreichen, müssten sich aber die Margen im laufenden Schlussquartal verbessern.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:12 Uhr konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 35,23 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,86 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 125.778 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 19,7 Prozent nach unten. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 31.07.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.