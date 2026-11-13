Deutsche Börse-Aktie: Barclays streicht Kaufempfehlung und stuft herab

Analyse

Barclays nimmt eine Neubewertung im europäischen Börsensektor vor und ändert dabei auch den Blick auf die Deutsche Börse. Eine Konkurrentin rückt für die Analystin Grace Dargan zunehmend in den Mittelpunkt.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Deutsche Börse bei unverändertem Kursziel von 320 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Grace Dargan setzt nun voll auf Euronext-Aktie, die sie am Donnerstagabend mit "Overweight" empfahl. Die Franzosen böten das dynamischste Gewinnwachstum unter den europäischen Börsenbetreibern und seien zunehmend attraktiv bewertet. Dargan betonte, dass sie für Euronext-Aktien mit 210 Euro nun das höchste Kursziel am Markt ansetzt.

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/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT

LONDON (dpa-AFX Broker)