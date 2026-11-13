DAX 26.757 -0,1%ESt50 6.388 -0,2%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,19 -2,7%Nas 24.942 -1,7%Bitcoin 62.257 -3,5%Euro 1,1034 -0,2%Öl 96,0 +0,1%Gold 3.879 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Analyse

Deutsche Börse-Aktie: Barclays streicht Kaufempfehlung und stuft herab

Deutsche Börse-Aktie: Barclays streicht Kaufempfehlung und stuft herab

Barclays nimmt eine Neubewertung im europäischen Börsensektor vor und ändert dabei auch den Blick auf die Deutsche Börse. Eine Konkurrentin rückt für die Analystin Grace Dargan zunehmend in den Mittelpunkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
331.50 EUR 4.50 EUR 1.38 %
Charts | News | Analysen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktien der Deutsche Börse bei unverändertem Kursziel von 320 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Grace Dargan setzt nun voll auf Euronext-Aktie, die sie am Donnerstagabend mit "Overweight" empfahl. Die Franzosen böten das dynamischste Gewinnwachstum unter den europäischen Börsenbetreibern und seien zunehmend attraktiv bewertet. Dargan betonte, dass sie für Euronext-Aktien mit 210 Euro nun das höchste Kursziel am Markt ansetzt.

Werbung

/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT

LONDON (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Aktuelle Deutsche Börse Aktie News

Werbung

Deutsche Börse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Börse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09:11 Deutsche Börse Equal Weight Barclays Capital
03.11.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
23.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.