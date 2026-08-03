DAX 26.224 +0,9%ESt50 6.489 +1,0%MSCI World 4.905 +1,2%Top 10 Crypto 8,31 +1,7%Nas 26.417 +1,9%Bitcoin 55.519 +0,7%Euro 1,1517 +0,1%Öl 79,9 -4,6%Gold 4.078 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analyse im Blick

Analyse: DZ BANK bewertet Beiersdorf-Aktie mit Halten in neuer Analyse

Analyse: DZ BANK bewertet Beiersdorf-Aktie mit Halten in neuer Analyse

Die Beiersdorf-Aktie wurde von DZ BANK genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
78.26 EUR -1.04 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Zahlen von 81 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe die Kernmarke Nivea mit einem Umsatzrückgang von fast sieben Prozent für eine negative Überraschung gesorgt, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Nivea zähle zwar zu den global wertvollsten Kosmetikmarken, die Unsicherheit über das Erholungspotenzial des "blauen Riesen" sei aber aktuell hoch.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 78,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 271.843 Beiersdorf-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 14,8 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Aktuelle Beiersdorf Aktie News

Werbung

Beiersdorf Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
17:21 Beiersdorf Halten DZ BANK
12:16 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
10:21 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
09:16 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
03.08.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.