Analyse: DZ BANK bewertet Beiersdorf-Aktie mit Halten in neuer Analyse
Die Beiersdorf-Aktie wurde von DZ BANK genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Zahlen von 81 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe die Kernmarke Nivea mit einem Umsatzrückgang von fast sieben Prozent für eine negative Überraschung gesorgt, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Nivea zähle zwar zu den global wertvollsten Kosmetikmarken, die Unsicherheit über das Erholungspotenzial des "blauen Riesen" sei aber aktuell hoch.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 78,74 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 271.843 Beiersdorf-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 14,8 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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