Analyse: DZ BANK bewertet GEA-Aktie mit Halten in neuer Analyse
Die GEA-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach Quartalszahlen von 63 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der starke Auftragseingang des Anlagenbauers liege 10 Prozent über der Konsensprognose "und verbessert die Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2027 spürbar", schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Bewertungsniveau spiegele das Wachstum und die Ertragskraft aber bereits wider.
Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von GEA legte um 17:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 71,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 430.109 GEA-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das GEA-Papier um 26,4 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: GEA