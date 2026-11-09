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Analyse im Fokus

Analyse: DZ BANK bewertet GEA-Aktie mit Halten in neuer Analyse

Analyse: DZ BANK bewertet GEA-Aktie mit Halten in neuer Analyse

Die GEA-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
68.10 EUR -0.90 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gea nach Quartalszahlen von 63 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der starke Auftragseingang des Anlagenbauers liege 10 Prozent über der Konsensprognose "und verbessert die Planungssicherheit für das Geschäftsjahr 2027 spürbar", schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Das Bewertungsniveau spiegele das Wachstum und die Ertragskraft aber bereits wider.

Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von GEA legte um 17:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 71,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 430.109 GEA-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das GEA-Papier um 26,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

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Datum Rating Analyst
17:56 GEA Halten DZ BANK
12:11 GEA Buy UBS AG
11:56 GEA Market-Perform Bernstein Research
11:36 GEA Outperform RBC Capital Markets
09:31 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.

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