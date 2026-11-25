Analyse im Blick

Die Hannover Rück-Aktie wurde von DZ BANK genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach einem Investorentag von 326 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer Studie am Mittwoch Gewinnwachstum dank bilanzieller Puffer und höherer Zinsen. Nach einer zuletzt guten Kursentwicklung sei das Kurspotenzial nurmehr moderat.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:17 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 295,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66.650 Hannover Rück-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 16,6 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.