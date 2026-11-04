Analyse: DZ BANK bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der MTU Aero Engines-Aktie durch DZ BANK liegen vor.
Werte in diesem Artikel
Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Weiteres Luftverkehrs-Wachstum, die steigende installierte Triebwerksbasis und das gestiegene Alter der Flugzeugflotten implizierten beim Triebwerkbauer auch weiterhin einen hohen Anteil des margenstarken Ersatzteilgeschäfts und eine hohe Auslastung der Wartungsaktivitäten, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Branchenvergleich erscheine der Bewertungsabschlag der Aktie von rund 40 Prozent immer noch deutlich zu hoch.
Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 12:57 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 344,20 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 27.198 Aktien. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 2,0 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: MTU Aero Engines