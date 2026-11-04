Analyse: DZ BANK bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse

Analyse im Blick

04.11.26 13:13 Uhr

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der MTU Aero Engines-Aktie durch DZ BANK liegen vor.

Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Weiteres Luftverkehrs-Wachstum, die steigende installierte Triebwerksbasis und das gestiegene Alter der Flugzeugflotten implizierten beim Triebwerkbauer auch weiterhin einen hohen Anteil des margenstarken Ersatzteilgeschäfts und eine hohe Auslastung der Wartungsaktivitäten, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Branchenvergleich erscheine der Bewertungsabschlag der Aktie von rund 40 Prozent immer noch deutlich zu hoch.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:57 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 344,20 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 27.198 Aktien. Auf Jahressicht 2026 sank die Aktie um 2,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.