Analyse: DZ BANK hebt Bayer-Aktie auf Kaufen an
Bayer-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Peter Spengler einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
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Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bayer von 44 auf 51 Euro angehoben und die Papiere von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Peter Spengler begründete seine Empfehlung am Dienstag mit dem starken Jahresstart des Pharma- und Agrarchemiekonzerns und verbesserten Perspektiven. Die Rechtsrisiken seien gesunken.
Aktienauswertung: Die Bayer-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 14:21 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 38,95 EUR zu. Zuletzt wurden über XETRA 688.006 Bayer-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 5,5 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 13:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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