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Aktie im Blick

Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Hannover Rück-Aktie

11.05.26 15:37 Uhr
Hannover Rück-Aktie: Das Rating von DZ BANK sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

Hannover Rück-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
239,60 EUR -5,00 EUR -2,04%
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Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer sei mit einer niedrigen kombinierten Schaden-Kosten-Quote und einer geringeren Großschadensbelastung gut ins Jahr gestartet, schrieb Thorsten Wenzel am Montag nach den Quartalszahlen. Die niedrigere Bewertung signalisiere eine gute Einstiegsgelegenheit.

Aktieninformation im Fokus: Die Hannover Rück-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 15:20 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 238,80 EUR ab. Im heutigen Handel wurden bisher 173.022 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 5,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

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