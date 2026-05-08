Aktie im Blick

Hannover Rück-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Thorsten Wenzel einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer sei mit einer niedrigen kombinierten Schaden-Kosten-Quote und einer geringeren Großschadensbelastung gut ins Jahr gestartet, schrieb Thorsten Wenzel am Montag nach den Quartalszahlen. Die niedrigere Bewertung signalisiere eine gute Einstiegsgelegenheit.

Aktieninformation im Fokus: Die Hannover Rück-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 15:20 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 238,80 EUR ab. Im heutigen Handel wurden bisher 173.022 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 5,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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