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Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Heidelberg Materials-Aktie

Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Heidelberg Materials-Aktie

DZ BANK-Analyst Thorsten Reigber hat eine umfassende Analyse des Heidelberg Materials-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
170.50 EUR 14.20 EUR 9.09 %
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Heidelberg Materials nach Zahlen von 203 auf 206 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Wachstumsschwung bei dem Zementkonzern beschleunige sich, schrieb Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein Programm zur Selbstoptimierung werde ausgeweitet und das deutsche Infrastrukturprogramm komme langsam in Fahrt. Er schätzt, dass es 2027 erste positive Impulse bringen sollte.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 17:18 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 9,8 Prozent auf 171,90 EUR zu. Zuletzt wechselten via XETRA 598.978 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 21,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
17:31 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
15:21 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:01 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets

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