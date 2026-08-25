Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Infineon-Aktie

Aktie bewertet

27.08.26 17:13 Uhr

DZ BANK-Analyst Dirk Schlamp hat eine umfassende Analyse des Infineon-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat Infineon auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 77 Euro belassen. Für den Chiphersteller sei mit Blick auf das Thema Autonomes Fahren die breite Einführung von Level 2+/2++-Systemen wirtschaftlich relevanter als eine zunächst auf wenige Fahrzeuge begrenzte Einführung von Level 3 oder Level 4, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Softwaredefinierte Fahrzeuge hätten bereits 2025 rund 11 Prozent des Konzernumsatzes ausgemacht. Der zunehmende Funktionsumfang führe zu einer steigenden Nachfrage nach von Infineon angebotenen Komponenten. "Das KI-Geschäft bleibt der zentrale kurzfristige Wachstumstreiber und profitiert von einer sehr dynamischen Nachfrage."/ck/rob/he





Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 16:57 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 57,01 EUR zu. Zuletzt wechselten via XETRA 2.713.706 Infineon-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 52,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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