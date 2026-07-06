Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Scout24-Aktie
DZ BANK-Analyst Karsten Oblinger hat eine umfassende Analyse des Scout24-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
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Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Scout24 von 95 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr dokumentiere ein starkes Wachstum und Fortschritte bei der KI-Monetarisierung, schrieb Karsten Oblinger am Freitag in seinem Resümee zum Zwischenbericht des Immobilienportal-Betreibers.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie notierte um 13:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 75,40 EUR zu. Zuletzt wechselten via XETRA 129.775 Scout24-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 10,4 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Scout24
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