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Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Scout24-Aktie

Analyse: DZ BANK vergibt Kaufen an Scout24-Aktie

DZ BANK-Analyst Karsten Oblinger hat eine umfassende Analyse des Scout24-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
74.30 EUR 2.45 EUR 3.41 %
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Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Scout24 von 95 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr dokumentiere ein starkes Wachstum und Fortschritte bei der KI-Monetarisierung, schrieb Karsten Oblinger am Freitag in seinem Resümee zum Zwischenbericht des Immobilienportal-Betreibers.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 13:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 75,40 EUR zu. Zuletzt wechselten via XETRA 129.775 Scout24-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 10,4 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

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DatumRatingAnalyst
14:01 Scout24 Kaufen DZ BANK
13:16 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
13:06 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:51 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Scout24 Buy UBS AG