ANALYSE/DZ Bank zu Gamestop-Turbulenzen: Finger weg von Zockerpapieren

Heute im Fokus

DAX sinkt -- Dow startet leichter -- J&J meldet 66 Prozent Wirksamkeit von Corona-Impfstoff -- SAP sieht Start 2021 mit Rückenwind -- Commerzbank, Daimler, Novavax, Shell, Alstom im Fokus

Eli Lilly übertrifft Erwartungen. Colgate-Palmolive steigert Erlöse. Honeywell erleidet Umsatzeinbruch in Luft- und Raumfahrtsparte. Siemens Energy schließt Zukunftsvereinbarung mit Arbeitnehmern. Italien: Auch Moderna wird weniger Impfstoff liefern. Chevron verfehlt Analystenprognosen. Uniper will in Russland Wasserstoff von Novatek beziehen. Uber springt mit Gratis-Angebot in Debatte um Fahrten zu Impfzentren.