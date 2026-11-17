ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Asta Energy auf 'Add' - Ziel 69 Euro
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Asta (ASTA Energy Solutions) nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Add" belassen. Die Nachfrage nach Kupferkomponenten für Elektro- Energietechnik übersteige unverändert das Angebot in allen Absatzregionen, schrieb Volker Bosse am Dienstag. Der Nettoumsatz habe im Jahresvergleich um gut ein Viertel zugelegt und seine Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:53 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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