ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Aurubis auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Gewinnmitnahmen, der jüngste Rückgang des Kupferpreises und Unsicherheit bezüglich der künftigen Strategie lasteten auf den Aktien des Kupferkonzerns, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings stehe das Unternehmen vor einer neuen Ära. Die mittelfristige Strategie werde das Management Anfang Dezember vorstellen. Grundsätzlich habe Aurubis die Möglichkeiten, die Gewinne auf neue Höhe zu treiben./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2021 / 11:26 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2021 / / CEST

