ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Brenntag auf 'Add' - Ziel 51 Euro

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fällt an Nulllinie -- IWH erwartet 2020 BIP-Rückgang um 5,7 Prozent -- Brenntag: Vorsichtige Prognose für 2020 -- GRENKE weist Vorwürfe von Viceroy zurück -- Inditex, Apple, Hensoldt im Fokus

Teamviewer-Chef sieht 'Weckrufe' für Digitalisierung in Deutschland. Logistik-Startup Sennder kauft Ubers Frachtgeschäft in Europa. Größere Zukäufe bei Merck vorerst nicht in Sicht - Prognose für 2020 bestätigt. Adobe macht Rekordumsatz. Eni wird gesenkte Zwischendividende für 2020 zahlen. Hensoldt plant Börsengang am 25. September. Microsoft erhöht Quartalsdividende um 10 Prozent.