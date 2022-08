ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Cewe auf 'Add' - Ziel 100 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Cewe (CEWE StiftungCo) nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Fotodienstleister habe ordentlich abgeschnitten und eine gute Umsatzdynamik gezeigt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu komme der bestätigte Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebit) indes sei angesichts gestiegener Kosten hinter seinem Potenzial zurück geblieben./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 07:31 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------