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ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

26.03.26 15:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
93,00 EUR -4,30 EUR -4,42%
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe (CEWE StiftungCo) auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Die finalen Jahreszahlen des Fotodienstleisters hätten die zuvor schon veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der für 2026 gegebene Ausblick sei solide. Seine und die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Ende der Prognosespannen. Der Dividendenvorschlag sei etwas höher als von ihm prognostiziert./rob/tih/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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11:06CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
10:31CEWE StiftungCo BuyBaader Bank
02.03.2026CEWE StiftungCo KaufenGSC Research GmbH
25.02.2026CEWE StiftungCo BuyWarburg Research
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03.04.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.01.2023CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
14.11.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
26.07.2022CEWE StiftungCo HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
25.05.2021CEWE StiftungCo HaltenGSC Research GmbH
DatumRatingAnalyst
09.05.2014CEWE StiftungCo HaltenBankhaus Lampe KG
22.02.2006CeWe Color verkaufenNord LB

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