ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe (CEWE StiftungCo) auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Die finalen Jahreszahlen des Fotodienstleisters hätten die zuvor schon veröffentlichten Eckdaten bestätigt, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der für 2026 gegebene Ausblick sei solide. Seine und die Markterwartungen lägen allerdings bereits am oberen Ende der Prognosespannen. Der Dividendenvorschlag sei etwas höher als von ihm prognostiziert./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 08:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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