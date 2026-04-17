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ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro

11.05.26 18:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CEWE Stiftung & Co. KGaA
97,20 EUR 3,80 EUR 4,07%
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Cewe (CEWE StiftungCo) auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Verkauf des Geschäftsbereichs mit dem kommerziellen Online-Druck sei strategisch sinnvoll und sollte die Profitabilität des Fotodienstleisters weiter verbessern, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:32 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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