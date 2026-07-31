ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro
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MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Cewe (CEWE StiftungCo) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Der Fotospezialist habe ein solides Quartal hinter sich, schrieb Volker Bosse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz habe seine Schätzung übertroffen, das operative Ergebnis decke sich mit seiner Annahme. Negative einmalige Effekte seien ausgeprägter gewesen als erwartet und hätten das Ergebnis (Ebit) belastet./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:04 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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