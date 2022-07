ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG (Deutsche Beteiligungs) auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Schwache Neunmonatszahlen hätten derweil zur Senkung der Jahresziele geführt, schrieb Analyst Gerhard Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Das zuletzt weiter eingetrübte Aktienmarktumfeld sei eine Bürde für die Bewertung des Beteiligungsportfolios und damit das Nettoergebnis./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 07:13 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

