ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Dic Asset auf 'Buy' - Ziel 14,50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für DIC Asset auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Zwei neue Zukäufe im Geschäft mit Asset- und Investmentmanagement-Dienstleistungen für Dritte brächten den Immobilienkonzern näher an dessen Jahresakquisitionsziel, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 08:41 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------